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Karaman'da FETÖ/PDY operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç'nin Eskişehir'de olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi 25 Mart Pazar Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde tramvay durağında yakalandı.

Karaman'da örgütün muhasebecisi olduğu ileri sürülen şüpheli, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman'a getirildi. Şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarıveliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken bir yıl önce açığa alınan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından son açıklanan "6 bin kripto polis"in içerisinde yer aldığı iddia edilen Ekrem K. ile Yunus Ç. hakkında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar Karaman'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Karaman

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