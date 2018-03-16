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Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 22:23 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Karaman merkezli 5 ilde yapılan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Mart'ta 6'sı muvazzaf asker 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Karaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaman merkezli Kayseri, Diyarbakır, İzmir ve Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevkedilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, üç kişi denetimli serbestlik şartıyla, bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Karaman

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