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Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Örgüt üyelerine hücre evleri ayarlayıp, gizlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kent merkezinde kullandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt üyelerine hücre evleri ayarlayıp, gizlediği iddia edilen Ahmet C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karaman PDY

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