Karaman’da genç çiftçiler, koyunlarını teslim aldı

Karaman’da Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 20 çiftçiye, 740 baş Akkaraman ırkı koyunları törenle teslim edildi.
Koyun dağıtım töreninde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Tarımsal nüfusun gençleşmesi ve ülkenin kalkınmasında büyük öneme sahip olan proje kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında Karamanda toplam 256 çiftçinin genç çiftçi projesinden yararlandığını ifade etti. Projenin 2018 yılında da devam edeceğini belirten Özçalık, "Genç Çiftçi Projesinde 256 genç çiftçimizin projesi kabul edilerek 7 milyon 680 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. Bu kapsamda 2017 yılı genç çiftçi başvurularında hak sahibi olan ve küçükbaş hayvan destekleme konusunda hibe projesi onaylanan il merkezinde 10, Ayrancı’da 4, Sarıveliler’de 4, Kazımkarabekir’de 1, Başyayla’da 1, Ermenek’te 1 olmak üzere toplam 20 genç çiftçiye 35’er adet koyun ve 2’şer adet koç olmak üzere 740 adet Akkaraman koyununu bugün teslim ediyoruz” dedi.
Özçalık, genç çiftçi projesi kapsamında teslim edilen koyun ve koçların genç çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Yapılan konuşmalardan sonra çiftçilere koyunları teslim edildi.
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