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Karaman'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:56 | Son Güncelleme

Karaman'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Karaman'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Ali İnanç yönetimindeki, bir bisküvi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 70 FD 118 plakalı minibüs, Karaman-Ereğli karayolunun 10. kilometresinde, Perihan Küçükaladağ idaresindeki 70 ET 352 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüjdeki işaret levhası ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan işçilerden Ayşe Demirci, Gülistan Çiftçi, Meryem Baydemir, Mehmet Özel, Ayşe Kocakaya ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi yaralandı.

Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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