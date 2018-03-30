Karaman'da kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

Karaman'da kavga sırasında bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 1553. Sokak'ta Adnan Dağ (36) ile Mehmet Emin K. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin K. tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan Adnan Dağ, tedavi altına alındığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı ise polis tarafından gözaltına alındı.
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