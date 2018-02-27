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Karaman'da kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

Ermenek ilçesinde dün öğlen saatlerinden beri haber alınamayan 2 kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanmış aracın içinde bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün öğlen saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanmış araç içinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, maden mühendisi Gökhan Uyar ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda okutman olarak görev yapan Öznur Katan'dan dün öğleden bu yana haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Uyar ve Katan'ın gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Çok sayıda jandarma ve AFAD çalışanının katıldığı aramada, Uyar ve Katan'ın cesetleri, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Ermenek kalesinin arkasında uçuruma yuvarlanmış otomobilin içinde bulundu.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Ermenek Karaman Kayıp

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