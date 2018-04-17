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Karaman’da milli eğitim yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Fahri Meral, eğitimde Karaman olarak diğer illere göre iyi durumda olduklarını söyledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Karaman’daki yatırımları ve projeleri düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi.

Karaman’da milli eğitim yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi

Karaman Valisi Fahri Meral, eğitimde Karaman olarak diğer illere göre iyi durumda olduklarını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Karaman’daki yatırımları ve projeleri düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Fahri Meral, “Eğitimle ilgili çalışmalarda ülke genelinde baktığımız zaman Karaman her alanda üst sıralardadır. Bu başarı bütün paydaşlarla bir araya gelindiğinde ve ortak hareket edildiğinden doğuyor. Eğitimde Karaman olarak diğer illere göre çok daha iyi bir noktadayız. Ama bu yeterli mi tabiî ki hayır. Bizim bu başarıyı daha da ileriye taşımamız gerekiyor ki kendimizle yarışır duruma gelelim. Bunun içinde ortak fikirler ve öneriler bizim için son derece önemlidir” dedi.

"Tam zamanlı eğitime geçişte Türkiye genelinde 9. sıradayız"
Tam zamanlı eğitime geçişte Türkiye genelinde 9. sırada olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, “Ülkemiz genelinde 2019 yılında geçişi planlanan tam gün eğitimine, ilimizde yapılan çalışmalar neticesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında geçiş sağlanmış ve bu sistem oldukça başarılı olmuştur” dedi.
Karaman’da resmi ve özel olmak üzere 244 eğitim kurumunda 54 bin 86 öğrencinin öğrenim gördüğünü de ifade eden Kuntoğlu, temel eğitim yatırımlarında merkez ve köylerinde 101 yeni derslik yapılırken yine ortaöğretim yatırımlarında da 36 derslikli okul binalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve gelecek yılki eğitim-öğretim sezonuna açılacağını, bu okulların yanı sıra öğrencilerin barınacakları pansiyon ve spor salonlarının da yapıldığını belirtti.

"Okulların donatım malzemeleri için 2 milyon 221 bin lira ödenek"
İl Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde müdürlük olarak ilk ve ortaokullara ciddi anlamda ödenek ayrıldığını söyledi. Kuntoğlu, okulların donatım malzemesi için 1 milyon 827 bin lira, bilgisayar için 204 bin lira ve yazıcı ve sarf malzemeler içinse 190 bin lira para harcandığını sözlerine ekledi. Fatih projesi hakkında da bilgi veren Kuntoğlu, Karaman genelinde şuana kadar 118 okulda akıllı tahta kullanılmaya başlandığını, 8 bin 476 öğrenciye de tablet bilgisayar dağıtıldığını kaydetti.
Avrupa Birliği projelerinde de Karaman’ın Türkiye genelinde büyük başarı sağlayarak üçüncü olduğunu ifade eden Kuntoğlu, geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3 projesi için Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 452 bin Euro, 8 okulun projesi içinse Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 425 bin Euro hibe desteği alındığını söyledi.

Karaman’da milli eğitim yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi

Karaman’da milli eğitim yatırımları ve çalışmaları değerlendirildi

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