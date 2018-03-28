Karaman’da Orman Haftası’nda ücretsiz fidan dağıtımı

Karaman’da Orman Haftası sebebiyle vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Orman Haftası dolayısıyla Karaman Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Karaman Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı. Hastane personeli ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında 3 bin 500 sedir ile 2 bin adet ceviz fidanı kısa sürede tükendi. Fidan dağıtımına Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Karaman İl Müdürü Dr. Hasan Arslan, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mesut Ünal da katıldı.
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