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Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresindeki köprünün ayağına çarptı.

Otomobildeki bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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