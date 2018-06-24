Karaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Karaman’da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah İbrahim B'nin (25) kullandığı 42 ALK 85 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Mut Caddesi'nde A.A'ya (19) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren A.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Vücudunda kesikler bulunan A.A'nın kazadan önce caddede yatar vaziyette olduğu öne sürüldü.
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