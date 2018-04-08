Karaman’da Piri Reis Vadisinde sona gelindi

Karaman Belediyesi tarafından projelendirilen ve TOKİ işbirliğinde yapımı devam eden Piri Reis Vadisi Projesi’nde çalışmalar sona yaklaştı.

Karaman’ın en prestijli toplu konut projelerinden biri olan Piri Reis Vadisi Projesi’nde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Konut inşaatları tamamlanan projenin, sosyal tesis alanları ve çevre düzenlemesinde yürütülen çalışmalar da son aşamaya geldi. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, konut teslimlerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi. Piri Reis Vadisi Projesi sayesinde Doğukışla bölgesinin bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Çalışkan, projenin Türkiye’de örnek bir konut projesi olduğunu vurguladı.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Çalışkan çalışmalarla ilgili olarak, “TOKİ işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Piri Reis Vadisi Projesi’nde çalışmalar artık tamamlanmak üzere. Yaklaşık 70 bin metre kare alana sahip projede, 450 konutun yanı sıra; alışveriş merkezleri ve ticaret alanı, restoranlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, otoparklar, anfi tiyatro ve spor alanları yer alıyor. Çalışmalar şu anda, son derece modern ve estetik bir çerçevede planlanan çevre ve yeşil alan düzenlemelerinde devam ediyor. Piri Reis Vadisi Projesi; konutları, sosyal donatıları ve yeşil alanları ile Doğu Kışla bölgesini güzide bir cazibe merkezi haline getirecek. İnşallah önümüzdeki aylarda hak sahiplerine almış oldukları konutların anahtarlarını teslim etmeye başlayacağız. Karaman Belediyesi olarak şehrimize değer katan yatırım ve projelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.