Karaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Orhan B. yönetimindeki 70 AAE 786 plakalı otomobil ile komiser Rahim G'nin kullandığı 70 A 4818 plakalı resmi polis aracı Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, polis aracında bulunan komiserler Rahim G. ve Dudu Ö. ile cipteki Şerife B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı komiserler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren Şerife B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Amerikan medyasından Trump'a tepki! 'Amerikalı üreticileri zora soktu'
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum