Karaman'da sağanak sele neden oldu

Karaman'da hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel yaşandı.

Öğleden sonra başlayan yağış yaklaşık 30 dakika sürerken, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Akman Caddesi sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Yağış nedeniyle bazı araçlar suda mahsur kalırken, polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri bir yandan tıkanan rögarları açarken, bir yandan da mahsur kalan araçları kurtardı.

Caddedeki suyun çekilmesinin ardından trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Kentteki sağanak devam ediyor.

