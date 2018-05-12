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Karaman'da sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

KARAMAN'da bugün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur hayatı felç etti  Sel nedeniyle yolda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaklaşık 20 ev ve iş yerini de su bastı.

Karaman'da sel

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da bugün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur hayatı felç etti Sel nedeniyle yolda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaklaşık 20 ev ve iş yerini de su bastı.
Karaman'da bugün öğleden sonra aralıklarla yağmur yağdı. Ardın da yaklaşık 1 saat aralıksız devam eden yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Araçlarıyla yolun ortasında kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar da suyu tahliye etmeye çalıştı.
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Karaman'da selKaraman'da selKaraman'da selKaraman'da sel

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