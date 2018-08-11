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Karaman'da silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 03:50 | Son Güncelleme

Karaman'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1147. Sokağa otomobiliyle gelen Cem P, sokakta oturan kişilere henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle birkaç el ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Gökhan Nantu, kardeşi Serdar ve yengesi Gül Nantu'yu yaraladı. Saçmalar çevredeki araç ve evlere de isabet etti.

Yaralılar sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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3 yaralı Karaman silahlı saldırı

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