Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobil ile Bilal Üstünel (29) idaresindeki 41-TPZ-5 Hollanda plakalı otomobil Karaman-Mersin karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı.
Sürücü Aksoy ile yanındaki Emine Kayserli (28) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Diğer otomobilin sürücüsü Üstünel ile otomobilde bulunan Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme yaralandı.
Yaralılar Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aksoy ve Kayserli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum