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Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 00:22 | Son Güncelleme

Karaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobil ile Bilal Üstünel (29) idaresindeki 41-TPZ-5 Hollanda plakalı otomobil Karaman-Mersin karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

Sürücü Aksoy ile yanındaki Emine Kayserli (28) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü Üstünel ile otomobilde bulunan Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme yaralandı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aksoy ve Kayserli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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