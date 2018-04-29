Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sezai Sezci (22) yönetimindeki 27 L 7994 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde refüjdeki dört çam fidanını devirip karşı şeride geçti.
Kazada sürücü Sezci ve otomobilde bulunan Esra Acar (24) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sezci, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.
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