Karaman’da üniversiteli öğrencilerden kan bağışı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli ve öğrencileri ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yüksekokulun akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencileri de yoğun bir katılım gösterdiler. Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan bağışına katılan KMÜ Ermenek MYO ailesinin duyarlı davranışlarının herkese örnek olması temennisinde bulunarak, bağışçılara teşekkür ettiler.
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