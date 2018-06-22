Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Karaman'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sezai B. (22) ve Samet B. (24) kardeşleri evlerinde gözaltında aldı.
Evde yapılan aramada 5 bin 788 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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