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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sezai B. (22) ve Samet B. (24) kardeşleri evlerinde gözaltında aldı.

Evde yapılan aramada 5 bin 788 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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2 kardeş Karaman tutuklama uyuşturucu hap

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