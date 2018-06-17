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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Karaman'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkaymak firmasına ait 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26'ncı kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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