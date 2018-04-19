Karaman’da Ziraat Odası, üreticiye makine ve ekipman sağlamaya devam ediyor

Karaman Ziraat Odası’nın üreticiye yönelik makine ve ekipman destekleri devam ediyor. Bu kapsamda üzüm üreticisi için 32 adet üzüm sıkma makinesi yaptırılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, “İlimizde bağcılığın teşviki ve üretilen pekmezin daha kaliteli ve verimli olması, çiftçimize ekonomik açıdan katkı sağlaması amacıyla köy muhtarlarımız, delegelerimiz ve üreticilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda pekmez üreten köylerimize 32 adet üzüm sıkma makinesi yaptırıyoruz. Bu gün makinelerin yapımı için en uygun fiyatı veren firma ile protokol imzaladık. Yapılacak olan makineleri pekmez sezonu başlamadan üreticilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Muğlu, bu projenin hazırlanmasında maddi ve manevi destek sağlayan başta Vali Fahri Meral olmak üzere İl Özel İdare Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, İl Genel Meclisi Üyeleri, Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez ve İl Özel İdare çalışanlarına teşekkür etti.