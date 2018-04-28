HABER

Karaman'daki cıva zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu: - "Karaman'da cıva ile temas ettiği belirlendiği için tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilenlerin sayısı 19'a ulaştı"

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, kentteki cıva zehirlenmesine ilişkin, "Tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilenlerin sayısı 19'a ulaştı." dedi.

Kuntoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın Adana'da görevli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) uzmanlarının, Karaman'da okulda ve evlerde yaptığı incelemede, 11 kişinin daha civadan etkilendiğinin belirlendiğini söyledi.

Aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişinin 25 Nisan'da Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Ankara'ya sevk edildiğini belirten Kuntoğlu, "Karaman'da cıva ile temas ettiği belirlendiği için tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilenlerin sayısı 19'a ulaştı. Hastane yetkilileriyle yaptığımız görüşmede sonradan sevk edilen bu 11 kişinin de tedbir amacıyla gözlem altına alındığını öğrendik. Yetkililer bize tüm hastaların kan değerlerinin normale döndüğünü, fakat pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulacağını bildirdiler." diye konuştu.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 23 Nisan günü İbrahim Bey İlkokulu'nda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra okuldan ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, öğrencilerden ikisinin yanlarındaki 2 kutuyu eve giderken çöp konteynerine attığı, diğer öğrencinin ise kutuyu evine, daha sonra da annesi ile misafirliğe gittiği komşusuna götürdüğü aktarılmış, cıvaya temas ihtimali bulunan 8 öğrencinin Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ardından ileri tetkik için Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne götürüldüğü bildirilmişti.

Bütün bunlardan sonra AFAD'ın Adana'da görevli KBRN uzmanları, kente gelerek incelemeler yapmıştı.

Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19'a ulaştı cıva zehirlenmesi Karaman Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.