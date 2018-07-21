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Karaman'daki silahlı yağma ve hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Silahlı yağma ve koyun hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı

Karaman'da silahlı yağma ve koyun hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.S. (29), Ş.Y. (20), A.K. (21), B.S. (18) ve Y.Y. (20) Karaman Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Karaman Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde N.Y'ye ait koyun ağılına gelen 5 şüpheli, ağılın sahibi ve oğlu U.Y'yi silahla tehditte bulunarak darp etmiş ve ağıldaki 10 koyunu kamyonete yükleyerek kaçmışlardı.

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