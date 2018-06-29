MEHMET ÇETİN - Karaman Belediyesi tarafından kente kazandırılan 640 bin metrekarelik alana sahip "Türk Dünyası Kültür Parkı" ziyaretçilerin gözde mekanı oldu.

Çeltek Mahallesi'nde bulunan park, süs havuzları, piknik ve çocuk oyun alanları, endemik bitki bahçesi, bisiklet ve yürüyüş parkurları, spor salonları ve kültür merkezi ile kısa süre önce vatandaşın hizmetine sunuldu. 24 saat kameralarla izlenen, özel güvenlik ve emniyet ekipleri tarafından kontrol edilen park, sahip olduğu imkanlarla kente adeta nefes aldırdı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente nefes aldıracak ve insanların aileleri ile güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar ve parklar yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda belediyecilik anlamında büyük gelişme kaydettiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şehircilik kavramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla değişti. Artık kentlerin ekonomik, kültürel ve sosyal değişimiyle farklı yeşil alan ihtiyaçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Biz de bu şehircilik kavramını Karaman'da Cumhurbaşkanımızın başlattığı vizyon doğrultusunda devam ettiriyoruz. Artık mahallelerimizdeki parklar sadece oturulup dinlenilen yerler değil. İnsanlarımız bu parklarda spor yapabiliyor, çocuklarımız güvenle oynayıp, eğlenebiliyor."