Karamanlı 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı (2)

AK PARTİ İL BAŞAKANI'NDAN AÇIKLAMA Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il protokolünün 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyareti sırasında şehit babasının sitemli sözlerinin ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er açıklama yaptı. Başkan Er, "Kimsenin kovulması söz konusu değil, burası milletin makamı, şehit babamızın buraya gelmesi, karşılanması ve uğurlanması kameralar tarafından da kayıt edildi" dedi. AK Parti İl Başkan Mehmet Er, şunları söyledi: "Bugün 15 Temmuz programları çerçevesinde şehitlik ziyaretinden sonra Kazımkarabekir ilçesindeki şehitliği ve şehit ailesini ziyarete gittik. Burada şehit babamız tarafından şahsımızı ve teşkilatımızı zan altında bırakacak bir açıklama oldu. Bu açıklamaların basına düşmesinden dolayı açıklama yapmayı bizler elzem kabul ettik. Sayın şehit babamızın çarşamba günü teşkilatımızı ziyaretinde kapıda 1 dakika bile beklemediği girişte karşılaştığımızı, 'Buyurun' diyerek içeriye davet ettiğimi ve yarım saat görüştüğümüzü kameralar kayıt etti. Şehit babamız gelecekle ilgili siyasi bazı projelerinden bizlere bahsetti. Biz de bunun gereğini genel merkezimizin istişareleri neticesinde alacağını, bizim çok bir hükmümüzün olmayacağını kendilerine ifade ettik. Yarım saatlik görüşmeden sonra sayın şehit babamızı güzel bir şekilde uğurladık. Çıkarken şehit annemizin oğlunun fotoğrafını öpüşünü yine şehit babamızın oğlunun fotoğrafını sevmesi ve öpmesi, kameralarımız tarafından kayıt edildi. Kamera kayıtlarımıza göre şehit babamızla yarım saatten fazla görüştüğümüz ve hiçbir edepsiz tavır içinde bulunmadığımız aşikardır. Bizler kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı elzem gördük. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin başının tacıdır. Rabbimin bu makamları herkese nasip etmeyeceğini biz çok güzel biliriz. Bunun şuurundayız. Ben yine kendilerinin ellerinden öpüyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için."

