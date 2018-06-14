Karamanlı'da sağanak ve dolu, tarım arazilerini vurdu

Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu, 10 bin dönümden fazla tarım arazisinde zarara yol açtı.
Karamanlı ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu, Karamanlı Ovası’ndaki rezene, kişniş, nohut, mısır, pancar, arpa ve buğday ekili arazilerde büyük oranda zarara yol açtı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Başkanı İzzet Akbulut ve Karamanlı İlçe Başkanı Nuri Erdem ile birlikte zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Göker, "Bayram öncesi yağan dolu Karamanlımızın ekili arazilerinin yüzde 30-40'ına ciddi anlamda zarar verdi. Tarım İl Müdürlüğü gerekli hasar tespitini yapacaktır. Bu tespit yapıldıktan sonra ben de Tarım Bakanı'na ulaşıp çiftçimize gereken desteğin yapılması için adım atacağım. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.
İlk etapta çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Göker, çiftçilerin hasat sezonunda ödemek üzere hibe destekli sulama borusu aldıklarını kaydetti. Göker, bunda da devletten yardım ve anlayış beklediklerini vurguladı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilirken, 10 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğünün tahmin edildiği öğrenildi.
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