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Karamehmet İlkokulundan "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesinde eğitim veren Karamehmet İlkokulu tarafından "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" adlı kitap hazırlandı.Karamehmet İlkokulu Müdürü Erkan Can ve yerel tarihçi Zeki Güler tarafından Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri’nden faydalanılarak hazırlanan "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" kitabı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a takdim edildi.Kaymakam Kızıltoprak, bu tür tarihi ve kültürel faaliyetlere her zaman ayrı bir önem verdiğini ve desteklediğini belirterek, çalışmayı hazırlayan Karamehmet Okul Müdürü Erkan Can’a ve çalışmaya verdiği katkılardan dolayı Zeki Güler’e teşekkür etti.

Karamehmet İlkokulundan "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" kitabı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesinde eğitim veren Karamehmet İlkokulu tarafından "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" adlı kitap hazırlandı.
Karamehmet İlkokulu Müdürü Erkan Can ve yerel tarihçi Zeki Güler tarafından Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri’nden faydalanılarak hazırlanan "Tarihi Belgelerde Karamehmet ve Bakırça" kitabı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a takdim edildi.
Kaymakam Kızıltoprak, bu tür tarihi ve kültürel faaliyetlere her zaman ayrı bir önem verdiğini ve desteklediğini belirterek, çalışmayı hazırlayan Karamehmet Okul Müdürü Erkan Can’a ve çalışmaya verdiği katkılardan dolayı Zeki Güler’e teşekkür etti.

Karamehmet İlkokulundan

Karamehmet İlkokulundan

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