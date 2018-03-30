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'Karamel' geçici protezine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ön ayaklarını kaybeden 'Karamel'e geçici protez takıldı

İSTANBUL (AA) - Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ön ayaklarını kaybeden "Karamel" isimli sincap, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim görevlilerinin çalışmaları sonucu geçici protezine kavuştu.

Karamel'in daha rahat hareket edebilmesi için üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Laboratuvarı'nda, Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tolgay Şatana ve öğretim görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük'ten oluşan ekip tarafından yapılan geçici protez, Karamel'e takıldı.

Geçici protezine alışmaya çalışan Karamel'in hareket ederken sendelediği görüldü.

- "Amortisör sistemli bir düzenek yaptık"

Karamel'n protezini hazırlayan Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamel'in yeme ihtiyacını karşılaması için transferini sağlaması gerektiğini ve bu transferi sağlayacak bir düzenek yapmak için üniversitenin laboratuvarının imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Daha önce sincaplar için yapılmış bir protez düzeneği olmadığını belirten Gültekin, "Kedi ve köpekler için yaptığımız düzeneğin yerine daha farklı bir düzenek yapmamız gerektiğine inandık. Karamel'in ön kollarının kökten olmaması tekerlek ihtiyacını ortaya çıkardı. Sincapların yaşam şekli olarak iki ayak üzerinde ayakta kalıyor. Daha sonra ön ayak transfer için atlayıp yürümesi gerekiyor. Düştüğü zaman da önden tampon görevi yapacak bir yastığın olması gerekiyordu. Amortisör sistemli bir düzenek yaptık. Şu anda deneme çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmalara göre onun daha rahat transferini ve yaşamasını sağlayacak yeni bir düzenek kurmaya çalışacağız." dedi.

Gültekin, Karamel'in protez üzerindeki denge çalışmaları gözlendikten sonra protezin bağlantı sistemlerini doğal malzemeyle yapacaklarını ve yeni bir sistemi kuracaklarını aktardı.

- Karamel hayatını yeşillikler içinde bir bahçede sürdürecek

Karamel'i sahiplenen Tayfun Demir de asıl protezi hazırlanması için deneme ve veri toplamak amacıyla Karamel'e geçici protez takıldığını ve birkaç hafta içinde tamamlanacak protezle Karamel'in hayatına devam edeceğini söyledi.

Batman'da kapana sıkışan Karamel'in ön ayakları kopmuş halde İstanbul'a getirildiğini ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 6 saatlik bir ameliyat geçirdiğini anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Amacımız ön ayakların kurtarılmasıydı. Bir hafta sonra Karamel'in ön ayaklarındaki dokuların öldüğünü gördük. İkinci bir ameliyat yapıldı. Karamel'in bu anesteziden uyanması mucize oldu. 15 gün açık yara tedavisi uygulandı ve bütün yaraları kapandı. Hocalarımız protez yapmak istediklerini söyleyince çok mutlu oldum. Karamel, şu anda kendi yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Ön ayakları yok ama çok fazla hissetmeden hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde bütün veriler elde edilerek, yeni bir protez yapılacak. Doğada yaşama şansı olmasa dahi onun için hazırlayacağımız uygun bir bahçede hayatına yeşillikler içinde devam edecek."

Karamel'in geçici proteze bir süre tepkisi ve uyumunun gözlenmesinin ardından, sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

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"Karamel" isimli sincap geçici protez İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)

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