Karamollaoğlu, Eyüpsultan'da halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Saadet Partisi mensupları olarak seçimleri kesinlikle bir kavganın, bir husumetin parçası gibi görmediklerini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim, halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihte bulunurken, bu tercihi yaparken biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz. Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz. Bu bizim memleketimizde, bütün bölgemizde, dünyada, huzurun tesisi için barışın tesisi için olmazsa olmaz şarttır."