HABER

Karamollaoğlu, Eyüpsultan'da halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 00:53 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz" - "Şundan emin olun biz gençlerimize gereken değeri verelim, bu ülkeyi gençlerimiz kalkındıracak, gençlerimiz uçuracak. Başkasının hayal etmeyeceği, edemeyeceği noktalara ülkemizi, bizi, gençlerimiz ulaştıracak"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Saadet Partisi mensupları olarak seçimleri kesinlikle bir kavganın, bir husumetin parçası gibi görmediklerini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Seçim, halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihte bulunurken, bu tercihi yaparken biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz. Bu ülkede barış olsun istiyorsak, huzur olsun istiyorsak farklı kanaatlere ve düşüncelere sahip olsak bile birbirimize karşı sevgi beslemeye, birbirimizi kucaklamaya mecburuz. Bu bizim memleketimizde, bütün bölgemizde, dünyada, huzurun tesisi için barışın tesisi için olmazsa olmaz şarttır."

Karamollaoğlu, kendilerini farklı şekilde değerlendirenlere bir husumet beslemediklerini kaydederek, sadece bu kişileri düşünmeye davet ettiğini belirtti.

Ülkedeki problemlerin ve halkın dertlerinin masaya yatırılmasını isteyen Karamollaoğlu, "'Çözüm yolları arayalım' diyoruz. Bunu müştereken yapmayı arzu ediyoruz ama ne yazık ki bazı arkadaşlarımız fikir bazında da karşımıza geçip bizi fikren politikalarımız yönünden tenkit edeceklerine sadece ve sadece suçlayarak, iftiralarda bulunarak, hakaret ederek susturmaya çalışıyorlar. Bak işte buraya gelince biz yolumuzdan dönmeyiz. Haksızlığa rıza göstermeyiz. Her zaman bu milletin emrinde olmaktan, hizmet etmekten iftihar duyarız. Biz Erbakan Hocamızın talebeleriyiz." diye konuştu.

İşsizliği ancak kendilerinin çözeceğini savunan Karamollaoğlu, tarımı ve hayvancılığı iyi bir noktaya getireceklerini, et, buğday ithal eden değil, bu ürünlerin ihracatını yapıp ülkeye döviz kazandıran bir noktaya ülkeyi getireceklerini anlattı.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz zor durumda, okuyanı da zor durumda, okumayanı da zor durumda. Biz gençlerimizin yanında olmakla kalmayacağız. Şundan emin olun biz gençlerimize gereken değeri verelim; bu ülkeyi gençlerimiz kalkındıracak, gençlerimiz uçuracak. Başkasının hayal etmeyeceği, edemeyeceği noktalara ülkemizi, bizi, gençlerimiz ulaştıracak."

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanakGÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanak
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti! Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan miting Saadet Partisi temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.