KARAMOLLAOĞLU EYÜPSULTAN'DA KONUŞTU

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan Meydanı'nda yaptığı mitingde, "Bu ülkede 90 yılda kurulan fabrikaların, Erbakan hocamızın temelini attığı, tamamladığı, faaliyete geçirdiği fabrikaların yüzde 95'ini yıkmakla işe başlamaz, bunun yanına yenilerini ekleriz. Bunların yıktıklarından en az üç, beş mislini iki, üç senede yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan'da miting düzenledi. Mitinge Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekilleri adayları ile partililer katıldı. Karamollaoğlu, "Saadet Partisi mensupları olarak, seçimleri kesinlikle bir kavganın, husumetin parçası olarak görmüyoruz. Seçimler halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihi yaparken, biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz" dedi.

"BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ"

Seçim döneminde kendilerine iftiralar atıldığını aktaran Karamollaoğlu, "Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız fikir bazında karşımıza geçip, bizi politikalarımızla tenkit edeceklerine sadece suçlayarak, iftiralarda bulunarak, hakaret ederek, susturmaya çalışıyorlar. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Haksızlığa rıza göstermeyiz. Her zaman bu milletin emrinde olmaktan, hizmet etmekten iftihar duyarız. Biz Erbakan hocamızın talebeleriyiz" diye konuştu.