KARAMOLLAOĞLU İSTANBUL'DA GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL DHA

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlattığı İstanbul'da gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Karamollaoğlu konuşmasında, "Ekonominin çok kötü bir durumda. Türkiye borç batağında. Borçların çoğu özel sektöre ait doğru ancak devlet taahhüdü altında. Borçların faizleri bile ödenemiyor çünkü arkadaşlarımız betona gömdü. Borçların ödenememesi de siyasal yaptırım anlamına gelir" dedi.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 10 BARAJI BİLEREK KALDIRILMADI

Karamollaoğlu, "Seçim barajında yüzde 10 barajı bilerek kaldırılmadı. Kutuplaşma adına bunu yaptılar. Ben yüzde 10 barajını geçeceğimize inanıyorum. Ama bu duruma tepki olarak bir ittifak meydana geldi. Ben cumhurbaşkanının bile parlamenter sisteme dönmekte tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah halkımızın bize teveccühü sandığa yansıyor." diye konuştu.

BAHÇELİ HALKI TEHDİT ETTİ

Karamollaoğlu, "Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez." ifade etti.