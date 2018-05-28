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Karamollaoğlu, 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından organize edilen 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından organize edilen 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu. ANKARA (DHA)

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