Karamollaoğlu, 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu (4)

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından organize edilen 'Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur' programında konuştu. ANKARA (DHA)
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