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Karamollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

SAADET Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin startını İstanbul'da verdi.

Karamollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdi

İhsan YALÇIN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) SAADET Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin startını İstanbul'da verdi.
Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Temel Karamollaoğlu, daha sonra Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Karamollaoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Eyüp Sultan'ın özelliği var. İstanbul'un fethinden sonra bu makam ihya edildi. İstanbul'un fethi için yıllarca önce Peygamber Efendimiz'in ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor. Bizim memleketimiz için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hak'kın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL OLAĞAN HALE GELMEMELİ"

"Olağanüstü hal olağan hale gelmemeli" diyen Temel Karamollaoğlu, "Çünkü olağanüstü hal, kanunların geçici bir zaman için rafa kaldırılması manasına gelir. Bu süreklilik addederse o zaman kanunsuzluk olur. Kanunlar, bir kişinin ve bir idarenin inisiyatifine terk edilmiş olur. Bundan dolayı biz olağanüstü halin kısa bir zaman sonra mutlaka kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bize böyle bir vazife yüklenirse ilk yapacağımız işlerden bir tanesi olağanüstü halin kaldırılması olacaktır. Türkiye'nin acilen olağan hale dönmesi gerekir" diye konuştu.

EKONOMİ YORUMU...

"Ekonomi zirvesi yapıldı. Ekonomideki gidişatla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Herhalde bu hükümetin son zirvesi oluyor; çünkü şöyle olacak zaten bundan sonra hükümet olmuyor. Bu sadece zirveyle halledilecek bir iş değil. Herkes bir kişinin dediğini tasdik edecek tarzda bir zirveyse, zirve yapmışsın yapmamışsın ne yazar? Mühim olan bir istişare ortamının oluşmasına ihtiyaç var" diye cevap verdi.
Temel Karamollaoğlu, açıklamanın ardından "Bilge başkan, Temel başkan", "İşte ordu işte komutan" sloganları eşliğinde Eyüp Sultan'dan ayrıldı.

ERBAKAN VE FATİH SULTAN MEHMET'İN KABİRİNİ ZİYARET ETTİ

Karamollaoğlu buradan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine geçti. Erbakan'ın mezarı başında partililerle birlikte dua eden Temel Karamollaoğlu buradan da Fatih'e geçerek Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

Karamollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdiKaramollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdiKaramollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdiKaramollaoğlu seçim startını Eyüpsultan'dan verdi

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