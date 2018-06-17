Karamollaoğlu, TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "7'den 70'e tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, gün bugün. Gün birlik olma, birbirimize saygıyla, sevgiyle yaklaşma, birbirimizin göz bebeğinin içine bakıp tebessüm edebilme günüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Karamollaoğlu, propaganda konuşmasında, Türkiye'de milletin her bir ferdinin ülkenin iyilik ve güzelliğini istediğine inandığını dile getirdi.

Milletin ne yaptıysa yüreğiyle yaptığını ve başardığını söyleyen Karamollaoğlu, "Buna rağmen Türkiye son yıllarda büyük bir girdaba sürüklenmiş bulunuyor. Çocuklarımız neşesiz, gençlerimiz işsiz, annelerimiz umutsuz, babalarımız çaresiz. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir bunalımın içinde sürüklenip duruyoruz." görüşünü öne sürdü.

Her türlü manevi mukaddes değerlerin aşındığını savunan Karamollaoğlu, zaman içinde yöneticilerin de yönetimlerin de bozulacağını belirtti.

Erasmus, Farabi gibi düşünürlerin bu konudaki görüşlerini aktaran Karamollaoğlu, "Milletimiz maalesef bir gerilim ve kutuplaşma içine düşürülmüş bulunuyor. Hava, su kadar huzura muhtacız. Sadece bugün değil, birçok vakit ülke olarak büyük badireler atlattık. 'Alevi-Sünni, Kürt-Türk, şu partili-bu partili, muhafazakar-liberal, sağcı-solcu' denilerek kardeş kardeşe düşman edilmeye çalışıldı." ifadelerini kullandı.