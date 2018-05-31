Karamollaoğlu: YSK'dan tedbir almasını bekliyoruz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Belki iptali başka sorunlara neden olur diye reddedilebilir gibi düşünüyordum. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak. Bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Esas mesele seçim güvenliği. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor. Biz YSK'dan tedbir almasının bekliyoruz" dedi.

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. İşçilerin sorunları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, çalışma şartlarının mevsimlik olarak değişime tabi olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Devlette, sendikalarda oturup temel noktalarda ittifak etmeli. Dünyada artık nadirdir grevlerin olduğu yerler. Çünkü mutabakat sağlanmış. İşçi kendi hakkının korunduğunu görüyor. Aldığı ücret geçimini sağlıyor. Ekstra bir çabanın içine girmekte istemiyor. Bizim memleketimizde ise ne yazık ki manzara buradan çok uzak. Bir defa asgari ücretin açlık sınırında olması, kanaatime göre kalkınmış olduğunu iddia eden bir ülke için yüz karası sayılır."