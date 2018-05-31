HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karamollaoğlu: YSK'dan tedbir almasını bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Belki iptali başka sorunlara neden olur diye reddedilebilir gibi düşünüyordum.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Belki iptali başka sorunlara neden olur diye reddedilebilir gibi düşünüyordum. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak. Bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Esas mesele seçim güvenliği. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor. Biz YSK'dan tedbir almasının bekliyoruz" dedi.

SP'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. İşçilerin sorunları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, çalışma şartlarının mevsimlik olarak değişime tabi olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Devlette, sendikalarda oturup temel noktalarda ittifak etmeli. Dünyada artık nadirdir grevlerin olduğu yerler. Çünkü mutabakat sağlanmış. İşçi kendi hakkının korunduğunu görüyor. Aldığı ücret geçimini sağlıyor. Ekstra bir çabanın içine girmekte istemiyor. Bizim memleketimizde ise ne yazık ki manzara buradan çok uzak. Bir defa asgari ücretin açlık sınırında olması, kanaatime göre kalkınmış olduğunu iddia eden bir ülke için yüz karası sayılır."

'GERÇEK GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYARSAK BU MESELELERİ ÇÖZERİZ'
Meclisin işveren ağırlıklı olduğunu ve isteklerinin yerine gelmediğini ifade eden TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ise şunları söyledi: "Meclis yarım asırdır bu ülkede patron ağırlıklı. Bizim dediklerimiz yerine gelmiyor, onların dedikleri yerine geliyor. Ben burada onlara kabahat bulmuyorum, biz bu ülkede oy verenleriniz, seçenleriz. Biz bu ülkenin 4'te 3'üyüz. Biz sendikalar, kitle örgütleri olarak gerçek gücümüzü ortaya koyarsak biz bu meseleleri çözeriz. Koyamazsak ağlamaya sızlamaya devam ederiz. Ağlamanın, sızlamanın vakti geldi geçti artık. Yani biz gücümüzü ortaya koymak durumundayız. Sendika, hükümetin sendikası olmaz. İşverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin sendikası olur. Maalesef son günlerde bir de böyle bir moda var. Bunun bedelini de ödüyoruz."

'YSK'DAN TEDBİR ALMASINI BEKLYORUZ'
Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, CHP'nin seçimle ilgili itirazlarının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili, şunları söyledi: "Aslında birazcık reddedilebilir gibi düşünüyordum. Belki iptali başka sorunlara neden olur diye. Burada endişe giderilmeli. Sandıklar birleştiriliyor, vatandaş oyunu nasıl kullanacak. Kendi köyünden başka köye nasıl gidecek. 'O bölgelerde emniyet sağlanamadığı için sandıkları birleştirdik' deniliyor. Nasıl taşınacak. Taşınırken bunların üzerinde bir baskı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Esas mesele bu. Esas mesele seçim güvenliği. O halde bu seçim güvenli tam olarak sağlanırsa bizim bir diyeceğimiz yok. Bu endişelerin giderilmesi gerekiyor. Yetki Yüksek Seçim Kurulu'nda. Biz YSK'dan tedbir almasının bekliyoruz."

Görüntü Dökümü:

-Temel Karamollaoğlu açıklama

-Ergün Atalay açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
CHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltıCHP'li meclis üyelerine Yunanistan'da 4 saatlik gözaltı
Babalık davası için polis tarafından yakakalanıp, DNA testine götürüldüBabalık davası için polis tarafından yakakalanıp, DNA testine götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.