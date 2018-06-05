Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Ankara'daki bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut problemlerini belirlemek ve çözümleri millete sunmak için burada olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, siyasi parti liderlerinin gerginliği azaltmak yerine artırdıklarını kaydetti. Kutuplaşma ortadan kalkmadan ülkeye huzur gelmeyeceğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkede adaletsizlik olduğunu savunarak, "Adalet mekanizmasına güven kalmadı. Hukuk rafa kaldırıldı. Bunu hükümet bilerek yaptı." dedi.

Karamollaoğlu, ihtilal denemesinin üstünden 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen olağanüstü hal (OHAL) ile seçime gidildiğini belirterek, "En yüksek kademede bulunan insanlar bile, bir kişinin kararnamesiyle görevlerinden uzaklaştırılabiliyor. Böyle bir mantık olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Ülkeye huzur getirmez. Adalet mülkün temelidir." değerlendirmesinde bulundu.