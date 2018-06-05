HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karamollaoğlu'ndan Ankara'da "e-miting"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız" - "Dünya yeniden şekilleniyor. Bu şekillenmede kendi etrafımızda bir oluşum sağlamaya, bizim üzerimize oynanan oyunları bertaraf etmeye mecburuz"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Ankara'daki bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut problemlerini belirlemek ve çözümleri millete sunmak için burada olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, siyasi parti liderlerinin gerginliği azaltmak yerine artırdıklarını kaydetti. Kutuplaşma ortadan kalkmadan ülkeye huzur gelmeyeceğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkede adaletsizlik olduğunu savunarak, "Adalet mekanizmasına güven kalmadı. Hukuk rafa kaldırıldı. Bunu hükümet bilerek yaptı." dedi.

Karamollaoğlu, ihtilal denemesinin üstünden 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen olağanüstü hal (OHAL) ile seçime gidildiğini belirterek, "En yüksek kademede bulunan insanlar bile, bir kişinin kararnamesiyle görevlerinden uzaklaştırılabiliyor. Böyle bir mantık olmaz. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Ülkeye huzur getirmez. Adalet mülkün temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL'in yöneticilere olağanüstü yetkiler verdiğini kaydeden Karamollaoğlu, göreve geldiği takdirde hızla ele alacağı konulardan birinin OHAL'i kaldırmak olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomisinde sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Yapılan inşaatları kalkınmanın işareti olarak görüyor bu arkadaşlar. İnşaatı herkes yapar ama fabrikayı herkes kuramaz. Siz insanların işsizliğini ortadan kaldıracak bir projeyi kuramazsınız." dedi.

Türkiye'de birçok sorunlu alan olduğunu öne süren Karamollaoğlu, "Dış politikada isabetli karar verebilmek beceri ister. Dış ticaret açığını kapatmak beceri ister. Tarımda, hiç olmazsa buğday ve et ithal etmemek bile bir beceri ister. Ama bizi getirdiğiniz noktaya bir bakın." ifadelerini kullandı.

Dış politikanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Dünya yeniden şekilleniyor. Bu şekillenmede kendi etrafımızda bir oluşum sağlamaya, bizim üzerimize oynanan oyunları bertaraf etmeye mecburuz. Bizi parçalayıp bölmek istiyorlar. Bizi kutuplara ayırıp her birine kendileri hükümran olmak istiyorlar. Ama biz başta D-8'de, İslam ülkeleri olmak üzere, kalkınmakta olan geri kalmış bütün ülkeleri kucaklamak mecburiyetindeyiz."

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yokİnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok
Şırnak'ta 3 kadın terörist Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-miting Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamo temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

İlginizi Çekebilir

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.