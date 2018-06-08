Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin gelişmesi için bayrağı gençlerin devralacağını belirterek, üniversite diploması alan yeni mezunlara "Karamsarlığa kapılmayın inandığınız yoldan dönmeyin. Hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin. Hedeflerinize mutlaka ulaşacaksınız." diye seslendi.
Çavuşoğlu, 9 bin öğrencinin kep attığı Akdeniz Üniversitesi 2017-2018 yılı mezuniyet töreninde, üniversitenin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi ve güzel üniversitelerinden olduğunu söyledi.
Üniversitenin mühendislikten iletişime her alanda yaptığı çalışmalarla kendilerini gururlandırdığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'nın eğitim merkezi olduğunu dile getirdi.
Öğrencilerin yeni bir hayata adım attığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiyemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sizlerin bundan sonra bayrağı devralmanız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'e Türkiye Cumhuriyeti'ni hedefleriyle birlikte ulaştıracağız. Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları siz olacaksınız. Sizler artık kendinize iş arayacaksınız. Sizin gibi çok iyi eğitim almış öğrencilerimizin bakanlığımızda görev almasını Dışişleri Bakanı olarak canı gönülden isterim."
Çavuşoğlu, buradan mezun olanların ülkeyi, milleti, devleti en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Yurt dışından gelen ve bugün mezun olan kardeşlerim. Sizler de ülkenize dönecek ülkenizin kalkınması, gelişmesi için önemli roller üstleneceksiniz. Türkiye ile ülkeleriniz arasındaki bağları güçlendirmek için de sizleri ikinci bir büyükelçimiz, temsilcimiz olarak görüyoruz. Lütfen bizleri, Antalya ve Türkiye'yi unutmayınız. Belki yarın hemen iş bulamayacaksınız. Belki kendinizi boşlukta hissedeceksiniz. Bu doğaldır. Yarın master, doktora yaptıktan sonra aynı hislere kapılabilirsiniz ama lütfen karamsarlığa kapılmayın, inandığınız yoldan dönmeyin. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin. Hedeflerinize mutlaka ulaşacaksınız."
Törenin sonunda Çavuşoğlu, dereceyle mezun olanlara tablo hediye etti.
Törene, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.
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