"Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha" konferansı

"Tabii bunlar kimdi, hedefleri neydi, bunu anlamak için kendi tarihimize bakmak lazım. Anadolu topraklarını işgal etmek amacında olan bu güçler Çanakkale'de saldırdılar, Kurtuluş Savaşı'nda saldırdılar, 27 Mayıs darbesinde aynı güruh bu ülkenin Başbakanı olan Adnan Menderes'i astılar."

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- "Abdest aldı, namaz kıldı ve dışarı çıktı"

Konferansa konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank da eşinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edildiğini söyledi.

Varank, 15 Temmuz gecesi küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı için evde kaldığını ve eşinin darbecilere karşı koymak için evden yalnız çıktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece eşim içeri gitti, abdestini aldı, namazını kıldı ve dışarı çıktı. Evden çıktığı zaman 'Kolay gelsin' dedim, gülerek çıktı evden. İçimden de 'Hakkını helal et' demek geldi ama diyemedim. Son anlarında onun yanında olmak isterdim. Helallik isteyemedim, hala içimde kaldı. İçimden hani o gün giderken helallik istemek geldi ama hiç yakıştıramadım, böyle bir şeyin olabileceğini düşünmemiştim."

Prof. Dr. İlhan Varank'ın şehadet haberini asistanından aldığını kaydeden Varank, eşinin şehadetinden dolayı mutlu olduğunu ancak kendisi ve çocukları adına üzüntü duyduğunu kaydetti.