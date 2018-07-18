"Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha" konferansı

BATMAN(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, "O gece eşim içeri gitti, abdestini aldı, namazını kıldı ve dışarı çıktı." dedi.
Batman İl Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha" isimli konferans düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içine sızmış bir örgütün darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.
Darbe girişiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayan Vali Deniz, şunları kaydetti:
"Tabii bunlar kimdi, hedefleri neydi, bunu anlamak için kendi tarihimize bakmak lazım. Anadolu topraklarını işgal etmek amacında olan bu güçler Çanakkale'de saldırdılar, Kurtuluş Savaşı'nda saldırdılar, 27 Mayıs darbesinde aynı güruh bu ülkenin Başbakanı olan Adnan Menderes'i astılar."
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- "Abdest aldı, namaz kıldı ve dışarı çıktı"
Konferansa konuşmacı olarak katılan 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank da eşinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edildiğini söyledi.
Varank, 15 Temmuz gecesi küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı için evde kaldığını ve eşinin darbecilere karşı koymak için evden yalnız çıktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O gece eşim içeri gitti, abdestini aldı, namazını kıldı ve dışarı çıktı. Evden çıktığı zaman 'Kolay gelsin' dedim, gülerek çıktı evden. İçimden de 'Hakkını helal et' demek geldi ama diyemedim. Son anlarında onun yanında olmak isterdim. Helallik isteyemedim, hala içimde kaldı. İçimden hani o gün giderken helallik istemek geldi ama hiç yakıştıramadım, böyle bir şeyin olabileceğini düşünmemiştim."
Prof. Dr. İlhan Varank'ın şehadet haberini asistanından aldığını kaydeden Varank, eşinin şehadetinden dolayı mutlu olduğunu ancak kendisi ve çocukları adına üzüntü duyduğunu kaydetti.
Müslüman'ın Müslüman'a ateş edemeyeceğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Allah'a havale ettim. Benim alacağım intikamın çok yeterli olacağını düşünmüyorum ama en güzel intikamı Allah alır. İlhan gibilerinin bittiğini düşünüyorlar ama arkasında 2 çocuğu var, ondan farklı yetişmeyecekler inşallah. FETÖ'cülerin sonu bu kadar insanın ahından sonra hiç de iyi olmayacak."
Konferans sonunda Vali Deniz, Saadet Varank’a plaket takdim etti.
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