İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün dünyanın kötü bir durumda olduğunu belirterek, "Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an'la aydınlanmaya muhtaç. Bunu bizim milletimiz yapacak. Bütün kıtalardaki karanlıkları aydınlığa çevirmek için insanlık bizi bekliyor." dedi.

Erbaş, Fatih ve Bayrampaşa Kocatepe camilerinde düzenlenen, "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada, Kur'an ve sünnete sarılındığı dönemlerde İslam medeniyetinin önde olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde diplomalı hafız sayısının 140 bin civarında olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"81 milyon nüfusumuza göre 140 bin hafız yeterli değildir. Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan gençlerimizin sayısının daha da artmasını diliyorum. Çünkü hafızlar Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlere muhatap alınmıştır. Rabbimiz, ayeti-i kerimesinde 'Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafızları bizleriz' buyurmuştur. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i zihnine yerleştiren hafızlarımız vesilesiyle Kur'an korunmaktadır. Cenab-ı Hak milletimizin tüm fertlerini Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve daha önemlisi yaşayanlardan eylesin. Mehmet Akif diyor ki; 'Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an. Kur'an'sız canavardan da beterdir insan.' Dünyanın halini görüyoruz. Bütün dünya kıyamete kadar Kur'an'la aydınlanmaya muhtaç. Bunu bizim milletimiz yapacak. Bütün kıtalardaki karanlıkları aydınlığa çevirmek için insanlık bizi bekliyor."