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Karaosmanoğlu, Bosna Hersekli Belediye Başkanını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna Hersek Hadzici Belediye Baskanı Ejuboviç Hamdo’yu makamında konuk etti.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna Hersek Hadzici Belediye Baskanı Ejuboviç Hamdo’yu makamında konuk etti.

Karaosmanoğlu, Bosna Hersekli Belediye Başkanını ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna Hersek Hadzici Belediye Baskanı Ejuboviç Hamdo’yu makamında konuk etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bosna Hersek Hadzici Belediye Baskanı Ejuboviç Hamdo’yu makamında konuk etti. Türkiye’nin gönül coğrafyası olan ülkelerin yerel yönetimleriyle olan ilgilerinin çok önemli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, “Bosna Hersek ile yüzlerce yıllık ortak geçmişimiz, ortak kültürümüz, ortak tarihimiz var. Türkiye’nin kardeşliği ve dostluğu bütün dünyaya örnek teşkil edecek düzeydedir. Bu noktada bütün bu kardeşlik duygularımızla gönül coğrafyamızla yakından ilgileniyoruz” dedi.
Bosna Hersek Hadzici Belediye Baskanı Ejuboviç Hamdo’dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, Bosnalı kardeşlerimizin her daim yanında olduklarını ifade ederek, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak Bosna Hersek’ten üye belediyelerimize bilgi ve tecrübe paylaşımına önem veriyoruz. Ortak projelerimizle Balkan diyarına katkı sunuyoruz. Bunu da önemli bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.
Geçmişin karanlık dönemlerinde Bosnalılar için insan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlüğün askıya alındığını ama o günlerin geride kaldığını dile getiren Karaosmanoğlu, “Günümüzde Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara aynı muamelenin yapıldığına şahit oluyoruz. Mazlumların ve zalimlerin değiştiğini de görsek buna müsaade edenlerin aynı kaldığına da şahit olmaktayız. Sahile vuran masum çocuk bedenleri batı medeniyetinin umurunda olmazken dün de Bosna’da aynı bakış açısına sahiptiler. Dün Bosna’da duyarsızdılar bugün de Suriye’de” şeklinde konuştu.

Karaosmanoğlu, Bosna Hersekli Belediye Başkanını ağırladı

Karaosmanoğlu, Bosna Hersekli Belediye Başkanını ağırladı

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