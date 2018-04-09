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Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Köyü’nde bu sene 35.’si yapılan "Geleneksel Dede Hayrı" bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Köyü’nde bu sene 35.’si yapılan "Geleneksel Dede Hayrı" bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yaylada aynı sofrada buluşan binlerce kişi hem dua etti, hem de hasret giderdi.
‘Ömür Yaylası’ olarak da bilinen Karapınar köyünde Karaca ailesinin öncülüğünde yapılan, köylülerin ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşen hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti. Baharın güzelliklerinin de yaşandığı hayır gününde, kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayırda uzun zamandır birbirini göremeyen dost ve akrabalar da hasret giderdi.
Bahar mevsiminin tüm güzelliğinin yaşandığı bir günde gerçekleşen cemiyete Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de katıldı.
Hayrın öncülüğünü yapan, köyün ileri gelenlerinden Mustafa Karaca 35 sene önce başlayan bu hayır işinin her geçen yıl daha da büyüyerek bu günlere geldiğini belirterek, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi. Herkesin elinden geldiğince bu hayra destek olmaya çalıştığını belirten Karaca, “Bu hayır işini duyup bizi tanımayan kişiler bile destek vermeye başladı. Katılım her geçen sene daha da artıyor. İnsanımızın manevi değerlerine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyerek herkese teşekkür etti.
Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildikten sonra dağıtılan yemekler kısa sürede bitti. Davete katılanlar yemekten sonra yayla içerisinde aileleriyle beraber güzel bir gün geçirdi.

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

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Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
2 / 6

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
3 / 6

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
4 / 6

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
5 / 6

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
6 / 6

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti

Karapınar Dede Hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti
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