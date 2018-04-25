Karapınar Mahallesi Taziye Evi inşaatı devam ediyor

Erdemoğlu ailesinin, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesine destek vererek Karapınar Mahallesinde yaptırdığı taziye evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Bayan ve erkekler için ayrı girişlerin olacağı taziye evinin kaba inşaatının bittiğini söyleyen ve çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten belediye görevlileri, taziye evinin yapımını üstlenen Erdemoğlu ailesine teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise mahallelerine yapılan taziye evinin inşaatını üstlenen Erdemoğlu ailesine ve Adıyaman Belediyesi yetkililerine, önemli bir ihtiyaçlarını karşıladıkları için teşekkür ettiklerini belirtti.
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