HABER

Karapınar Mahallesi Taziye Evi inşaatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Erdemoğlu ailesinin, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesine destek vererek Karapınar Mahallesinde yaptırdığı taziye evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.Bayan ve erkekler için ayrı girişlerin olacağı taziye evinin kaba inşaatının bittiğini söyleyen ve çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten belediye görevlileri, taziye evinin yapımını üstlenen Erdemoğlu ailesine teşekkür etti.

Karapınar Mahallesi Taziye Evi inşaatı devam ediyor

Erdemoğlu ailesinin, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ‘Her Mahallede Bir Taziye Evi’ projesine destek vererek Karapınar Mahallesinde yaptırdığı taziye evi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Bayan ve erkekler için ayrı girişlerin olacağı taziye evinin kaba inşaatının bittiğini söyleyen ve çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten belediye görevlileri, taziye evinin yapımını üstlenen Erdemoğlu ailesine teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise mahallelerine yapılan taziye evinin inşaatını üstlenen Erdemoğlu ailesine ve Adıyaman Belediyesi yetkililerine, önemli bir ihtiyaçlarını karşıladıkları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Karapınar Mahallesi Taziye Evi inşaatı devam ediyor

İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladıMelih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

İran'da düşen Türk jetinin sırrı çözülüyor! İşte ilk sonuçlar

Suriye'den kahreden haber!

Suriye'den kahreden haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e kötü haber!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.