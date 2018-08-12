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Karapınar'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Karapınar'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Karapınar-Konya karayolunun 3. kilometresinde Ezgi Garip’in (24) kullandığı 34 NHJ 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada otomobilde sürücü Garip ile yanında bulunan Teslime Nehir Arnik (20), Rabia Ekin (21), Gözde Çereci (20) ve Miraysu Yılmaz (19) yaralandı.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Gözde Çereci ile Miraysu Yılmaz yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kazada yaralan 5 arkadaşın tatilden döndükleri öğrenildi.

Diğer kaza ise Karapınar-Konya karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Ali Çorakçı’nın kullandığı 42 JB 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Ali Çorakçı yalandı.

Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çorakçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası

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