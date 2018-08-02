"Karar Türk yargısına yersiz müdahale taşıyor"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslar arası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının, iki bakanı hedef alan söz konusu kararının hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilemeyeceğini belirtti.
Türk yargısının, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını her daim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti:
"Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır.
Türk yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslar arası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."
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