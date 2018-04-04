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Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Karar yazarı Elif Çakır, imam hatip öğrencilerinin deizme kaydığına dair araştırmayı köşesine taşırken, "iktidar, imam hatip ve cami açacağına, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilseydi böylesi yürek yakan tabloyla karşı karşıya gelir miydik?" diye sordu.

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 'Gençlik ve İnanç' konulu çalıştayında, imam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığı sonucuna ulaşıldı. Bu araştırmayı köşesine taşıyan Karar gazetesinin yazarı Elif Çakır, AK Parti'ye tepki gösterdi.

"Söyleyin bakalım, bu gençlerin deizme yönelmekten başka bir seçenek bırakıldı mı? Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor, gerçekleşiyor" diyen Çakır, şu ifadeleri kullandı:

“Dindar gençlik istiyoruz” diyen dindar iktidar yetkililerimiz, imam hatip açacağına, her sokağa cami açacağına, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilseydi, dindar siyasetçilerin akaidi zorlayacak açıklamalarına kısıtlama getirseydi, televizyonlara reyting getiren ağlak hocalar yerine nitelikli din adamlarını çıkartmış olsaydı, din bu kadar siyasete alet edilmeseydi, dahası “Müslümanlıkla ahlak arasındaki makas giderek açılıyor, Müslümanlar dünya ahiret dengesini yitirdiler, din artık melankoli ve gözyaşı içinde sunuluyor, adalet duygusu zayıfladı, giderek güçlünün yanında olan bir din söylemi gelişti, din- siyaset, din-ticaret ilişkisine sınır getirilmeli, dini duyguları her alanda geçer ölçü yapıyoruz, dini yoruyoruz, sonunda din algısı tahrip oluyor” diyen eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu gibi hocalara kulak vermiş olsaydı...

Böylesi yürek yakan bir tabloyla karşı karşıya gelir miydik? Dindar gençlik isterken, karşımızda deist gençlik bulur muyduk?

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