HABER

Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)

Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA) - KOCAELİ Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
(FOTOĞRAFLI)

Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktıİran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97’nci Yıldönümü Eğirdir’de de Kutlandı

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97’nci Yıldönümü Eğirdir’de de Kutlandı

“Akrabalar komşular bir yere kadar, iyi ki varsın Burhaniye Belediyesi”

“Akrabalar komşular bir yere kadar, iyi ki varsın Burhaniye Belediyesi”

Pasinler’de İstiklal Marşı’nın 97. yıl dönümü kutlandı

Pasinler’de İstiklal Marşı’nın 97. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep Kolej Vakfında İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi

Gaziantep Kolej Vakfında İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi

Ayvalık’ta İstiklal Marşı’nın 97. yıldönümüne anlamlı kutlama

Ayvalık’ta İstiklal Marşı’nın 97. yıldönümüne anlamlı kutlama

Fatsa Kaymakamlığı voleybol turnuvası başlıyor

Fatsa Kaymakamlığı voleybol turnuvası başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.