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Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda kalp krizi geçirerek öldü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kocaeli'nin Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kocaeli'nin Gölcük'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davanın kararından sonra adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlisi ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Bir süre sonra ambulans geldi. Ancak Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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