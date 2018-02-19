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Karargahın kapısında dikkat çeken yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Kilis ve Hatay'da "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ettiği karargahlardan birinde kapıya asılan, "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı dikkat çekti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan "Zeytin Dalı Harekatı"nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin Kilis hatay Karargah

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
maçmı yapıyoruz yoksa askerimizin şehit olduğu savaşmı.
@murat8810 değiştir lan o ismi
İnşaAllah..
Noldu... zorunuza mı gitti...
@zeromega_2017 Bu zora gitme ne yaa ?
Hemde söke söke alır !!! Bazılarınında zoruna gidecek, piknikçi sever parti ve mensupları !!!!
alacaz başka yolu yok inşallah
Bazıları için ; "Ordumuz AFRİN den Zaferle Döndüğünde,YAS tutacak kadarda Alçaklar "" derken bişey biliyordukta söylüyorduk İYİ prt _CHP_HDP ittifakı,Esed in Afrin planıyla birkez dahasaflarını sıklaştırmış)) boşa çaba "BUTAKIM BUMAÇI ALIR" İstediğiniz kadar çakallık yapın ,sonuç değişmeyecek
ordumuz için antraman sayılır bu operasyon...
Savaşan çocuklarımızda insanlar ve görevlerinden arta kalan zamanlar da eğlenerek moral bulmak isteyebilirler.Bunları yadırgayan insanlar robot olmalılar.
Halı saha maçı mı bu daha saldırgan olmamız lazım
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